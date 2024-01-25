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ISW: РФ використовує катастрофу Іл-76 для наростання невдоволення в Україні

ISW: РФ використовує катастрофу Іл-76 для наростання невдоволення в Україні
Фото: Dmitry Terekhov

Російські суб'єкти інформаційного простору використовують катастрофу Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні. ﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Військові аналітики наводять слова голови Комітету з оборони Державної думи Росії Андрія Картаполова, який заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін.

Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив українську "внутрішньополітичну боротьбу" у причетності до катастрофи.

Окрім цього, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який наразі перебуває у Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН, закликав до термінового скликання засідання РБ ООН, присвяченого цій авіакатастрофі, та звинуватив Україну у тероризмі.

ISW зазначає, що такі російські звинувачення частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду, що узгоджується з іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на ослаблення України всередині країни.

Військові аналітики зазначають, що обмін військовополоненими є чутливим питанням як для Росії, так і для України, і риторичні згадки про військовополонених передбачувано викликають емоційну реакцію.

Крім того, російські офіційні особи зробили необґрунтовані заяви про те, що Україна збила Іл-76 американськими або німецькими ракетними системами, ймовірно, в спробі відмовити західних партнерів України від надання Україні критично важливих систем протиповітряної оборони, необхідних для оборони.

Ключові висновки ISW за 24 січня

  • Російський військово-транспортний літак Іл-76 розбився в Бєлгородській області 24 січня.
  • Російські суб'єкти інформаційного простору використовують катастрофу Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні.
  • Російські правоохоронні органи кодифікують методи ксенофобського профайлінгу, які передбачають схильність мігрантів до злочинної діяльності на тлі постійних конфліктів між російськими громадянами та натуралізованими мігрантами.
  • Головне управління військової розвідки (ГУР) України повідомило, що українські хакери нещодавно здійснили кібератаки на російську розвідувальну та комунікаційну інфраструктуру.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час 18-ї Української оборонної контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині, що нещодавні російські ракетні удари по Україні підкреслюють необхідність посилення української протиповітряної оборони.
  • Російські та чадські офіційні особи зустрілися в Москві 24 січня, припускаючи, що Чад може стати наступною ціллю Кремля серед колишніх французьких колоній на африканському континенті.
  • Підконтрольний Міністерству оборони Росії "Африканський корпус" 24 січня опублікував фотографії, на яких нібито зображені військовослужбовці "Африканського корпусу", що прибувають до Буркіна-Фасо.
  • НАТО оголосила 24 січня про початок навчань "Стедфаст дефендер - 2024", які триватимуть до 31 травня 2024 року.
  • Позиційні бої тривають на всьому театрі бойових дій.
  • Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує докладати зусиль для зміцнення репутації чеченських збройних сил.
  • Російська окупаційна влада створює умови для примусу до явки виборців на майбутніх президентських виборах у березні 2024 року.

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