Росія за добу втратила 950 військових, 30 танків та 59 артсистем – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 950 своїх військових, 30 танків, 42 бронемашини, 59 артилерійських систем, 35 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно склали: