Росія за добу втратила 950 військових, 30 танків та 59 артсистем – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 950 своїх військових, 30 танків, 42 бронемашини, 59 артилерійських систем, 35 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 379 610 (+950) осіб,
- танків − 6 257 (+30) од,
- бойових броньованих машин − 11 621 (+42) од,
- артилерійських систем − 9 067 (+59) од,
- РСЗВ − 972 (+1) од,
- засобів ППО − 660 (+1) од,
- літаків − 331 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 033 (+35) од,
- крилатих ракет − 1 844 (+2) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 044 (+39) од,
- спеціальної техніки − 1 420 (+4) од.