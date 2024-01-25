Атака "Шахедів" на Кривий Ріг: зафіксовано приліт на підприємство

Російські окупанти атакували Криворізький район дронами-камікадзе Shahed-136. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, повідомляє Ліга.net.

За його словами, зафіксовано приліт на одне із підприємств.

Там почалася пожежа, яку загасили рятувальники. Є руйнування.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що удар припав на Глеюватську громаду. Обійшлося без жертв та постраждалих. Глеюватка розташована на північ від міста.