Атака "Шахедів" на Одесу: 6 поранених, уламки впали на будинки

У ніч на 25 січня в Одеській області було збито 10 дронів-камікадзе, а в Миколаївській області – 1, місто Одеса зазнало двох атак, є влучання у склад меблевого комбінату, уламки дронів впали на житлові будинки, 6 людей отримали поранення. Про це заявили у Силах оборони півдня України, повідомляє Українська правда.

"Вночі ворог двома хвилями атакував південні регіони БпЛА типу "Shahed-131/136". Основний удар був зосереджений на Одесу, 6 людей отримали поранення. Між попередженнями про повітряну тривогу пауза склала до 15 хвилин. А бойова робота велась в умовах рясного заходу на удар одночасно кількох дронів" , – йдеться в повідомленні.

Сили оборони зазначають, що 11 дронів-камікадзе ППО вдалося збити: 10 на Одещині, 1 на Миколаївщині.

"Ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі – заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань. На жаль, збиті дрони за інерційною траєкторією долітали до житлових кварталів" , – додали в Силах оборони.

Один зі збитих дронів, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована.

Нічна атака РФ дронами: основний удар припав на Одесу, там багато пошкоджень і 6 поранених. Відео - з Телеграм-каналу Сил оборони півдня України pic.twitter.com/6zDB6qVThb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 25, 2024

Ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста.

У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.

Чотири людини отримали поранення, їм надано допомогу на місці, лікуються амбулаторно. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі, без детонації, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Постраждалих немає. На місці працювали вибухотехніки.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В ОВА зазначають, що росіяни влучили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин.

Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю, отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Постраждалому надано медичну допомогу, лікується амбулаторно.