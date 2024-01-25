Україна має резерви для соцвиплат – Мінсоцполітики

Україна має резерв коштів, який дозволить вчасно здійснювати соціальні виплати населенню незалежно від рішення щодо фінансової допомоги з боку ЄС та інших міжнародних партнерів. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Коли ми говоримо про виплату пенсій, то орієнтуємося на наші внутрішні національні резерви і сплату єдиного соціального внеску, який зараз у принципі покриває видатки на пенсії за віком" , - зазначила вона.

За словами міністра, кошти державного резерву "залежать тільки від наших українських громадян, платників єдиного соціального внеску, і, зокрема, від наших військових, які із своїх зарплат перераховують внесок і таким чином наповнюють Пенсійний фонд".

Водночас Жолнович зауважила, що інші соціальні видатки напряму залежать від міжнародної допомоги.

Вона нагадала, що наприкінці листопада 2023 року було ухвалено угоду із Світовим банком за підтримки уряду Японії на 1,2 мільярда доларів. «Власне, ці кошти якраз чітко йдуть на допомогу найбільш уразливим категоріям населення», - поінформувала урядовиця.

З цих коштів було виплачено допомогу громадянам в грудні, січні, передбачається, що з них покриють допомоги в лютому та березні.

"Тому у нас є запас коштів, які дозволять вчасно виконувати всі свої зобов’язання незалежно від тих чи інших обставин і схвалення фінансової допомоги іншими країнами" , - акцентувала очільниця Мінсоцполітики.