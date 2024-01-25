ЄБРР надав Україні понад 2 млрд євро у 2023 році

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2023 році надав Україні рекордні 2,1 мільярда євро, повідомляє Економічна правда.

У 2022 році ЄБРР надав Україні 1,7 млрд євро та вже у жовтні 2023 року перевищив свою мету інвестувати 3 млрд євро в Україні протягом 2022-23 років.

Також торік керуючі фінустанови ухвалили рішення збільшити оплачений капітал Банку на 4 млрд євро до 34 млрд євро з метою надання подальшої підтримки Україні.

"Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько €1,5 млрд на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення" , - додали в пресслужбі організації.

З початку великої війни ЄБРР також вдалося мобілізувати для України близько 1,6 млрд євро донорських коштів включно з нефінансованими гарантіями. Майже половину донорських ресурсів надав ЄС, значні внески також зробили окремі донори, у тому числі Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди.

"Наближається вже третій рік війни в Україні. ЄБРР продовжує підтримувати економіку і народ країни у ці складні часи. Забезпечення подальшого функціонування приватних компаній та критичної інфраструктури є надзвичайно важливим для спроможності країни вести війну і готуватись до відновлення. Завдяки підтримці своїх акціонерів ЄБРР зможе й надалі активно інвестувати та підтримувати Україну" , - сказала Президентка ЄБРР Оділь Рено-Басо.

ЄБРР наразі має 5 пріоритетних сфер інвестицій в Україні: енергетична безпека, життєво важлива інфраструктура, продовольча безпека, торгівля та підтримка приватного сектору.