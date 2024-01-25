У Сенаті США вважають, що наближаються до ухвалення допомоги Україні щодня

Американські законодавці продовжують дискусії щодо ухвалення законодавства для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні США, повідомляє Голос Америки.

"Просто зараз учасники переговорів у Сенаті з обох сторін наполегливо працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації нашого додаткового пакета національної безпеки. З кожним днем ми стаємо ближчими, іще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати напевно: ми продовжимо це робити" , - заявив лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер.

У своєму виступі у Сенаті демократ нагадав, що останній пакет оборонної допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, що включав необхідні для ЗСУ 155-мм боєприпаси, був оголошений майже місяць тому, й відтоді уряд США через брак ухваленого у Конгресі фінансування не міг надіслати Києву жодної подальшої підтримки.

"З початку війни Путін зробив ставку на те, що рано чи пізно Сполучені Штати здадуться. Вони сумніваються в рішучості Заходу. Вони сумніваються в американській силі. Сенат зобов'язаний переконатися, що Путін пошкодує про той день, коли поставив під сумнів рішучість Америки... Ми зобов’язані допомагати нашим друзям, які борються за своє виживання. Треба завершити роботу над доповненням. Ми ще не досягли цього, але будемо працювати далі" , - сказав Шумер.

Тим часом у своєму виступі лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл розкритикував президента Джо Байдена "за те, що він не зробив більше, щоб дати нашим друзям вирішальну перевагу проти агресії Путіна, і за те, що він не інвестував більш серйозно у відновлення військової сили Америки".

"Але я ніколи не впадав в оману щодо того, чому Америка підтримувала боротьбу України. Тут ніколи не йшлося про благодійність. Це в прямих інтересах Сполучених Штатів, щоб авторитаристи не відчували себе в праві переписувати кордони силою. У наших інтересах допомогти зменшити рівень армії великого супротивника, не жертвуючи для цього життями американців" , - сказав Макконнелл.

Республіканець привітав оголошення про військову підтримку для України з боку європейських країн та НАТО й наголосив, що "зусилля Заходу зі стримування та захисту від наших супротивників - у Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні" вимагають залучення Америки та інвестування США у власні збройні сили та оборонну промисловість. За його словами, це й допоможе зробити ухвалення законодавства, що включає й допомогу Україні.