В Україні через негоду без електрики 45 населених пунктів – Міненерго

Через негоду в Україні знеструмлені 45 населених пунктів у трьох областях – Закарпатській, Львівській та Кіровоградській. ﻿Про це заявили в міністерстві енергетики, повідомляє Економічна правда.

"На Закарпатті без електропостачання 25 населених пунктів (понад 7,3 тисячі споживачів), на Львівщині – 17 населених пунктів (1700 споживачів), у Кіровоградській області – 400 споживачів у трьох населених пунктах" , – йдеться у повідомленні.

У Харкові енергетики продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів, що сталися 22 січня. Напругу подали на щитові 6-и п’ятиповерхових будинків. Залишаються знеструмленими понад 700 споживачів. Питання про підключення безпосередньо квартир буде вирішуватися із врахуванням технічних вимог для підключення.

Минулої доби у Харківській області заживили майже 2 тисячі точок обліку. На ранок залишаються знеструмленими понад 16,4 тисячі споживачів. Також є інформація про обстріли низки населених пунктів – попередньо без напруги залишилися майже 2 тисячі споживачів.