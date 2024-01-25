Нафтопереробний завод у Туапсе атакувала СБУ – ЗМІ

Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України. Там сталася потужна пожежа. Про це повідомили власні джерела, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

З даними джерел, безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога обʼєкт. Після двох потужних вибухів в ніч на 25 січня там почалася масштабна пожежа.

Як зазначають співрозмовники, була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони.