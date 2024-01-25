Угорський парламент не збиратиметься позачергово для вступу Швеції до НАТО

Парламент Угорщини не збиратиметься на позачергове засідання для того, щоб розглянути питання ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО. Про це заявив спікер угорського парламенту Ласло Кьовер, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на питання про позачергове засідання, він сказав:

"Я не сумніваюся, що одна з опозиційних партій – які не завжди служать угорським інтересам – спробує скликати його, вірогідно, це буде безуспішно".

За словами спікера, він не відчуває нагальності щодо розгляду питання шведської заявки, і не думає, що "існує якась виняткова ситуація".

Донедавна Туреччина та Угорщина залилися єдиними союзниками в НАТО, які ще не ратифікували членство Швеції.

Однак Великі національні збори Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалили ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.