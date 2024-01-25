Шольц закликав не сподіватися на переговори між Україною та Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від думки, що війна триває лише через відсутність переговорів між Україною та Росією. На думку німецького політика простого рішення бойових дій між двома країнами очікувати не слід, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Канцлер Німеччини запевнив, що не варто вважати, що війна між Україною та Росією триває лише через відсутність переговорів між Москвою та Києвом.

"Безумовно, напередодні 24 лютого 2022 року дискусій не бракувало, лише в Мінському та Нормандському форматах відбулося понад 200 зустрічей. Результат ми всі знаємо: брутальний і незаконний напад Росії на всю Україну" , - сказав Шольц.

За його словами, жодна країна не прагне миру більше, ніж Україна. Втім, як зауважує німецький політик, після двох років війни треба визнати, що простого рішення не передбачається.

"У будь-якому випадку Путін може покласти край цій війні будь-якої миті" , - наголосив Шольц.

Він зазначив, що якщо Україна припинить оборону, то перестане існувати.

"Тому нашим спільним сигналом Росії має бути: ми підтримуватимемо Україну, яка бореться за своє виживання та збереження суверенітету, стільки, скільки необхідно" , - заявив канцлер.

Глава німецького уряду наголосив, що Україні потрібен сигнал про рішучість Європи у підтримці.