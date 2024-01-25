В "Укрпошті" технічний збій: у відділеннях доступні дві послуги

В IT-системах "Укрпошти" відбувся технічний збій у четвер, 25 січня. Наразі у відділеннях є можливість лише видавати посилки та приймати платежі, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом. ⠀