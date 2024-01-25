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У системі "Шлях" стався технічний збій

У системі "Шлях" стався технічний збій
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Система "Шлях" перестала працювати 25 січня. Причиною цього став збій у роботі дата-центру.﻿ Про це повідомили в "Укртрансбезпеці", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпеки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, технічний відділ вже вирішує проблему.

"Система відновить роботу в найближчий час. Вибачте за незручності. Про відновлення входу до системи "Шлях" повідомимо", - додають у відомстві.

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