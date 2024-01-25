У системі "Шлях" стався технічний збій

Система "Шлях" перестала працювати 25 січня. Причиною цього став збій у роботі дата-центру.﻿ Про це повідомили в "Укртрансбезпеці", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпеки" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, технічний відділ вже вирішує проблему.