Україна робитиме все для продовження обміну полоненими − омбудсмен

Україна не може спрогнозувати, чи Росія погоджуватимуться на обміни військовополоненими після падіння Іл-76 24 січня, але робитиме усе можливе, щоб і надалі повертати додому утримуваних в РФ українських громадян, заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"(Про той обмін, який не відбувся 24 січня і про подальші обміни − ред.) не можу публічно коментувати, але велика команда Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими постійно проводить всю роботу, щоб відбувались обміни. Але не забувайте, з ким ми пробуємо домовитися − з РФ. Вони як підступно воюють проти нас, так і підступно домовляються" , – сказав Лубінець.

Він додав, що Росія не відмовилась від використання теми військовополонених і родичів військовополонених проти української влади і для дестабілізації ситуації.

Лубінець повідомив, що 24 січня справді планували черговий обмін.

"Я можу підтвердити інформацію, що дійсно обмін планувався. І як завжди представники нашої інституції були присутні. Ми це робимо для того, щоб зразу проводити аналіз стану наших героїв, які повертаються з полону. Також ми офіційно фіксуємо умови тримання Україною російських військовополонених, ми робимо офіційний звіт, який потім надаємо міжнародним організаціям, щоб потім юридично спростовувати всі незаконні заяви РФ, що нібито ми негідно поводимося з російськими полоненими" , – сказав він.

Коментуючи ситуацію з Іл-76, який розбився в Росії 24 січня, Лубінець нагадав, що згідно з Женевською конвенцією всю відповідальність за життя і здоров’я військовополонених несе країна, яка тримає їх у полоні − отже в цьому випадку відповідальність несе Росія.

"Росія мала повідомити представників Міжнародного Червоного Хреста, що вони будуть транспортувати військовополонених, і таким чином робиться уся юридична робота, щоб забезпечити гідні умови транспортування, а також безпеку під час маршруту" , – зазначив омбудсмен.

За словами Лубінця, в історії з падінням Іл-76 показовим є те, що Росія заздалегідь запанувала інформаційну кампанію проти України.

"Бо, наприклад, мене дуже здивували такі швидкі реакції з боку РФ. У мене зразу виникли паралельні асоціації з вибухом в Оленівці. Дежавю. Ми це вже проходили" , − наголосив Лубінець.

Він додав, що Україна вимагатиме прозорого міжнародного розслідування. Зокрема, 25 січня він відправить листи до ООН і до Міжнародного комітету Червоного Хреста.