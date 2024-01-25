iPhone вперше став найпопулярнішим у Китаї – Bloomberg

iPhone вперше став найпопулярнішою серією смартфонів у Китаї, хоча продажі знизилися через конкуренцію вітчизняних брендів та урядові обмеження на технології Apple. Про це пише Bloomberg, повідомляє Ліга.net.

За даними IDC, продажі iPhone перевищили всіх конкурентів у четвертому кварталі 2023 року, а також за весь рік загалом. Ринок смартфонів в Китаї загалом зменшився, особливо через слабке відновлення економіки та повернення Huawei до лідерства завдяки новим моделям.

Apple також отримала титул найбільшого продавця смартфонів у світі, але продажі iPhone 15 можуть зіткнутися зі зниженням попиту в Китаї, зокрема через урядові обмеження щодо використання іноземних пристроїв. Китайські відомства та державні компанії також наказали своїм співробітникам не використовувати іноземні технології, що може негативно вплинути на продажі iPhone у чутливих секторах.