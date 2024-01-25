На борту Іл-76 мали перебувати високопосадовці, але їм заборонили сідати – ГУР

На борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії літака.

"На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася" , – каже Юсов.

Він також додає, що російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.

"Представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливість здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї трощі" , – розповів представник ГУР.

Юсов також каже, що на відео з місця падіння літака не видно решток людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл.

"Відомо з агентурних даних зокрема, що станом на вчора до Білгородського моргу потрапили лише п’ять тіл. Власне, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 – того самого літака, який знаходився у складі Військово-космічних сил Росії" , – каже він.

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