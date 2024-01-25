До Києва приїхав міністр закордонних справ Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув до України у четвер, 25 січня, для зустрічі з українськими посадовцями, повідомляє Європейська правда.

Це вже восьмий візит Ландсбергіса в Україну після російського вторгнення в лютому 2022 року.

Дорогою до Києва литовський міністр заявив журналістам, що цей рік війни буде особливо важливим, оскільки подальша підтримка України з боку Заходу може визначити її результат.

"Багато експертів визнають, і ми в Литві говоримо, що 2024 рік може бути і буде надзвичайно важливим для перебігу війни в Україні" , – сказав Ландсбергіс.

"Є сценарії, якщо припущення правильні, що Україна отримує сильнішу підтримку з боку Заходу, то її позиція у війні зміцнюється, але передбачаються і більш складні сценарії" , – додав він.

Я back в capital city of most inspirational europeans I ever met, finding out how Lithuania can help even more. Слава Украине! pic.twitter.com/bKrxGnCoTG — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) January 25, 2024

Під час візиту, який триватиме кілька днів, глава МЗС Литви зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, секретарем РНБО Олексієм Даніловим та іншими офіційними особами.

За словами міністра, його візит буде присвячений "можливим сценаріям на цей рік і тому, що ми можемо зробити, щоб допомогти уникнути деяких складних сценаріїв для України".

Він також візьме участь у підписанні меморандуму про взаєморозуміння між представництвом ЄС в Україні та Литовським центральним агентством з управління проєктами (CPA) щодо співпраці у реалізації проєкту з будівництва укриттів в українських школах, який фінансується ЄС.