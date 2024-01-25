Bloomberg: Орбан вже не проти європейського військового фонду для України

Угорщина відмовиться від своїх заперечень проти створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро, що відкриває шлях до угоди про модернізацію механізму, спрямованого на стабільне постачання зброї Києву. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

За словами людей, знайомих з обговореннями, Будапешт заявив, що не буде перешкоджати досягненню консенсусу на зустрічі послів Європейського Союзу в середу.

Це рішення означатиме зміну позиції, яку Угорщина висловила на початку цього тижня, коли вона заявила, що виступає проти реформування нинішнього механізму ЄС, який відшкодовує державам-членам кошти за зброю, яку вони надсилають в Україну.

Видання не наводить пояснень різкої зміни позиції угорського уряду. Але рішення Будапешта збігається зі зростаючим тиском на прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо схвалення вступу Швеції до НАТО.

Угорщина є останньою країною, яка є перешкодою для членства Швеції, після того, як Туреччина підтримала заявку цієї країни на початку тижня.

В грудні місяця Будапешт наклав вето на окремий пакет економічної підтримки Києва на суму 50 мільярдів євро, що змушує лідерів ЄС знову зібратися 1 лютого у Брюсселі, щоб або досягти компромісу з Угорщиною, або обійти угорське вето.

Угорщина також блокує виділення останнього, 500-мільйонного траншу з Європейського фонду миру. Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна може розглянути можливість підтримки виділення коштів після зустрічі з українським колегою, запланованої на понеділок.

Як повідомляли, ЄС хоче реформувати фонд військової допомоги Україні на 5 млрд євро

В межах нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, країни-члени ЄС отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався, але рішення про виділення та виплату коштів вимагають одностайної підтримки.

"Необхідно якнайшвидше досягти політичної згоди щодо запропонованої мети – збільшити загальну фінансову стелю ЄФМ на 5 мільярдів євро, спеціально призначених для України" , – запропонувало зовнішньополітичне відомство ЄС.

Пропозиція зовнішньополітичного відомства ЄС спрямована на узгодження різних позицій шляхом зміни управління фондом, включаючи фіксацію ставок відшкодування та надання більш високого бонусу за спільні ініціативи між європейською та українською промисловістю.