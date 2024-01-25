ЄС починає скринінг законодавства України перед переговорами про вступ

Українська делегація взяла участь в Брюсселі в установчій зустрічі щодо започаткування скринінгу – важливого процесу оцінки українського законодавства на відповідність праву ЄС, що передує офіційному початку переговорів про вступ, повідомляє Європейська правда.

У рамках підготовки до початку безпосередніх передвступних переговорів Україна сформує дорожні карти у сферах верховенства права, свободи руху осіб (юстиція, свобода, безпека) та реформи державного управління.

Під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу.

У рамках цього процесу ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії.

Віцепрем‘єрка наголосила, що українські інституції мобілізовані та готові до активної спільної роботи.

"Скринінг є першим фундаментальним кроком на початку переговорного процесу. Розпочинаючи цей процес, ми усвідомлюємо відповідальність, яка з ним пов'язана. Йдеться не просто про список реформ, але про колективні зусилля, спрямовані на те, щоб Україна відповідала високим стандартам, встановленим Європейським Союзом.

У цьому контексті я рада вітати початок роботи з проведення Європейською комісією аналітичної перевірки українського законодавства на відповідність acquis ЄС" , – підкреслила Стефанішина.

Вона нагадала, що Україна ще до отримання офіційного рішення Євроради здійснила процес селф-скринінгу, який дозволив визначити стан адаптації українського законодавства до європейського.