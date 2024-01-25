ЄС починає скринінг законодавства України перед переговорами про вступ
Українська делегація взяла участь в Брюсселі в установчій зустрічі щодо започаткування скринінгу – важливого процесу оцінки українського законодавства на відповідність праву ЄС, що передує офіційному початку переговорів про вступ, повідомляє Європейська правда.
У рамках підготовки до початку безпосередніх передвступних переговорів Україна сформує дорожні карти у сферах верховенства права, свободи руху осіб (юстиція, свобода, безпека) та реформи державного управління.
Під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу.
У рамках цього процесу ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії.
Віцепрем‘єрка наголосила, що українські інституції мобілізовані та готові до активної спільної роботи.
"Скринінг є першим фундаментальним кроком на початку переговорного процесу. Розпочинаючи цей процес, ми усвідомлюємо відповідальність, яка з ним пов'язана. Йдеться не просто про список реформ, але про колективні зусилля, спрямовані на те, щоб Україна відповідала високим стандартам, встановленим Європейським Союзом.
У цьому контексті я рада вітати початок роботи з проведення Європейською комісією аналітичної перевірки українського законодавства на відповідність acquis ЄС", – підкреслила Стефанішина.
Вона нагадала, що Україна ще до отримання офіційного рішення Євроради здійснила процес селф-скринінгу, який дозволив визначити стан адаптації українського законодавства до європейського.
"Експертиза, рекомендації та конструктивний зворотній зв'язок з боку Генерального директорату (який опікується переговорами про розширення. – Ред.) будуть неоціненними в межах процесу скринінгу. Сподіваюся на плідну співпрацю", – додала Стефанішина.