У Польщі кожен десятий ФОП у 2023 році реєстрували українці

У 2023 році кожне десяте індивідуальне підприємство у Польщі відкривали українці, а кількість фізичних осіб-підприємців, якими були громадяни України, виявилась більш ніж на дві третини більшою, ніж у 2022 році. Про це пише видання Rzeczpospolita з посиланням на дані з Центрального реєстру та інформації про економічну діяльність, повідомляє Європейська правда.

Проаналізовані дані показали, що агресія Росії проти України у 2022 році швидко призвела до збільшення кількості реєстрацій українських підприємців у Польщі. І хоча це явище саме по собі не є дивним, темпи зростання бізнесів, заснованих у Польщі українцями, можуть вражати, пише газета.

До початку повномасштабної війни в Україні, у січні та лютому 2022 року, українські громадяни реєстрували у Польщі трохи більше за 200 індивідуальних підприємств на місяць.

У березні їхня кількість зросла до майже 600 за місяць, але стрибок реєстрацій припав на наступні місяці.

У квітні їхня кількість наблизилася до 1300, а в травні та червні – до 1700.

У наступні місяці українці реєстрували по 2 тисячі підприємств, а початок 2023 року ще більше прискорив темпи. У березні, а потім у серпні, вересні та жовтні кількість нових реєстрацій зростала на 2700-2800 щомісяця.

Слабшим за обидва досліджувані роки був лише грудень минулого року, коли кількість зареєстрованих підприємств була трохи нижчою за 2 тисячі.

В результаті стійкого зростання кількості реєстрацій, за весь 2023 рік було зареєстровано 30 325 нових українських індивідуальних компаній. Це на понад 67% більше, ніж у попередньому році, коли їх було зареєстровано 18 139.

Тим часом кількість усіх нових реєстрацій таких компаній у Польщі сягнула 299 тисяч. Це означає, що українські фізичні особи-підприємці склали понад 10% серед створених на той час.

Загалом у 2022-2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи.