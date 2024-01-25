Кулеба заявив, що не всі друзі України вважають Путіна злом

Не всі друзі України вважають російського диктатора Володимира Путіна злом, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Foreign Affairs.

"Я думаю, що в нас є дві концептуальні проблеми. Перша полягає в тому, що навіть не всі наші друзі вважають Путіна злом. Вони, як і раніше, вважають його людиною, лідером, який зробив серйозну помилку, за яку йому доведеться розплачуватися, але не злом, яке повинно бути усунуто як політична концепція, як спосіб ведення міжнародних справ" , - заявив він.

Кулеба підкреслив, що якщо вважаєте, що Путін - лідер, який зробив серйозну помилку, "ви пропонуєте одну стратегію і одну лінію лікування".

"Але якщо ви вважаєте його злом, яке повинно бути, повинно припинити своє існування у світових справах, я маю на увазі не фізично, тоді, звичайно, це інша стратегія. І я думаю, що проблема в тому, що навіть деякі наші друзі, як і раніше, розглядають Путіна як лідера, який зробив помилку, а не як лідера, який перетворився на зло. Незважаючи на всі уроки, які він виніс із них за останні 20 років свого правління" , - заявив міністр.

Він зазначив, що Україна пам'ятає численні спроби домовитися з ним, перезавантажити відносини з ним, умиротворити його, залучити його до співпраці, але всі вони провалилися.

"І друге концептуальне питання, з яким ми все ще стикаємося, - це лінія на те, що Росія не повинна виграти цю війну. Ми з першого дня говорили, що правильніше було б сказати, що Україна повинна виграти цю війну. Тому що Україна повинна виграти цю війну, а Росія не повинна виграти цю війну. Це також дві різні стратегії" , - заявив міністр.

Кулеба зазначив, що це концептуальні основи недоліків нинішньої політики.

"І я не хочу сказати, що все неправильно. Насправді те, що Захід зробив після 24 лютого 2022 року, є видатним і чудовим, але він міг би зробити набагато більше, якби ці дві концепції не стояли на його шляху до перемоги. Тому настав час прибрати ці дві концепції з інструментарію нашого мислення і підійти до ситуації по-іншому" , - заявив він.

Глава МЗС підкреслив, що домовитися з Путіним неможливо, так само як і умиротворити його.

"Стратегія має бути дуже простою, заснованою на тому, що ми вже обговорювали. Військовим, політичним і економічним шляхом поставити його в ситуацію, коли він сам піде на варіант збереження обличчя. І коли я кажу "варіант збереження обличчя", це означає, що завдяки своїм пропагандистським інструментам він зможе продати власному народу будь-яке рішення. Це не варіант збереження обличчя для міжнародних справ. Це тільки для його внутрішніх цілей, тому що, очевидно, єдине, про що він дбає, - це залишитися при владі" , - наголосив Кулеба.

Переговори України та РФ

Україна та Росія проводили кілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Наразі українська влада заявляє, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Раніше американський телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на світ.

Президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.