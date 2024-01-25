Німеччина готує новий план оборони з урахуванням уроків війни в Україні

Бундесвер протягом року – вперше з кінця холодної війни – розробляє новий комплексний оперативний план оборони, який враховує уроки повномасштабної російської агресії проти України, повідомляє Європейська правда.

Про подробиці плану в інтерв’ю DPA розповів територіальний командувач Бундесверу генерал-лейтенант Андре Бодеман.

План оборони Німеччини має гриф "цілком таємно", налічує сотні сторінок і, як очікується, буде підготовлений до кінця березня. Він передусім спрямований на стримування потенційної агресії, пояснює Бодеман.

"Це означає, що я не очікую танкової битви на полі бою в північній Німеччині і, сподіваюсь, ніяких висадок російського десанту. Але нашій критичній інфраструктурі – портам, мостам, енергетичним підприємствам – звісно ж, загрожують диверсії, зокрема й, можливо, спецслужбами, які проникли (в країну. – Ред.) і намагаються її пошкодити", – пояснює генерал-лейтенант.

Серед чотирьох головних загроз, передбачених у новому плані оборони Німеччини, будуть згадані фейки та дезінформація, спрямовані на зміну рішень влади, громадську думку та ЗМІ; кібератаки; цільове вербування; а також диверсії.

Бодеман наголосив, що план враховує досвід російського повномасштабного вторгнення в Україну – зокрема той факт, що в разі агресії з боку РФ проти НАТО значна частина німецьких сил будуть перекинуті на східний фланг і не зможуть захищати саму Німеччину.

Зрештою, ФРН передбачає активніше залучення цивільного населення й компаній до оборони з огляду на зменшення чисельності Бундесверу за останні десятиліття. Приміром, військо буде укладати договори з цивільними компаніями про надання послуг.

"Цей план оборони передусім спрямований на стримування. Ми робимо щось, аби взагалі запобігти появі конфлікту чи війни", – підсумував територіальний командувач Бундесверу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше припустив, що Росія може напасти на когось із членів НАТО через 5-8 років. На цьому тлі низка європейських топ-військових закликала готуватись до можливого повномасштабного конфлікту в Європі.