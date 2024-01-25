Суд ООН оголосив дату рішення щодо позову України проти Росії
Міжнародний суд ООН 25 січня оголосив дату винесення рішення за позовом України проти Росії щодо порушення останньою конвенцій про заборону фінансування тероризму й подолання всіх форм расової дискримінації, повідомляє Європейська правда.
Рішення Суду ООН за цим позовом – першим міждержавним позовом, який Україна подала проти Росії ще у 2017 році у зв’язку з агресією в Криму та на Донбасі, – буде оголошене 31 січня о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).
Нагадаємо, йдеться про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)".
У ній Україна доводить, що Росія порушила відповідні конвенції, озброюючи збройні угруповання своїх маріонеткових "республік" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та своєю політикою щодо неросійських етнічних груп в окупованому Криму.
У квітні 2017 року Суд виніс проміжне рішення, зобов’язавши Росію не обмежувати можливості кримських татар зберігати свої представницькі інституції, включно з Меджлісом, та забезпечити доступність освіти українською мовою.
У листопаді 2019 року Суд відхилив усі аргументи Росії щодо юрисдикції суду та прийнятності справи, що стало повною перемогою України на тому етапі розгляду (про це проміжне рішення "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Перемога повна, але не остання").
Слухання за цим позовом тривали 6-14 червня 2023 року.