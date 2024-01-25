Стефанішина: Рішення ЄС про надання Україні €50 млрд однозначно ухвалять

Небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Європейського Союзу, немає, рішення про надання фінансової допомоги Києву в розмірі 50 млрд євро на наступні чотири роки однозначно буде ухвалено, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Хочу звернутися до всіх українців і сказати, що небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Європейського Союзу, немає, це рішення однозначно буде ухвалено. Ми маємо, як мінімум, три-чотири сценарії ухвалення цього рішення на столі, але боремося за найкраще і найпередбачуваніше для нас - це 50 млрд євро на чотири роки, проголосоване консенсусом усіх держав», - сказала Стефанішина.

За її словами, це означатиме, що Єврокомісія матиме суверенне право щодо його реалізації, що дуже важливо.

Як повідомлялося, Стефанішина перебуває з робочим візитом у Брюсселі, де проводить переговори із посадовцями Європейської комісії та у штаб-квартирі НАТО.

1 лютого відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, під час якого лідери держав та урядів ЄС прийматимуть рішення щодо внесення змін до багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки. Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.

Угорщина наклала вето на окремий пакет економічної підтримки України у розмірі 50 мільярдів євро. Будапешт також блокує виділення останнього, 500-мільйонного траншу з Європейського фонду миру. Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна може розглянути можливість підтримки виділення коштів після зустрічі з українським колегою, запланованої на понеділок.