Непал вимагає від Росії компенсацій за загиблих на війні проти України

Непал вимагає від Росії відправити на Батьківщину всіх найманців-громадян Непалу, які воюють на боці РФ в Україні, а також тіла загиблих та виплатити компенсацію родичам вбитих, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд в інтерв'ю Associated Press.

Згідно з оцінками, російська армія завербувала понад 200 громадян Непалу на війну в Україні. Щонайменше 14 з них там загинули.

"Ми попросили Росію негайно припинити вербування непальських громадян у свою армію, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, повернути тіла загиблих, а також лікувати та повернути тих, хто був поранений у боях" , — сказав Сауд.

За його словами, Непал також вимагає від Росії грошової компенсації для сімей тих непальських громадян, які загинули під час бойових дій.

Серед 14 підтверджених убитих непальських громадян Росія заявила, що володіє 12 тілами. Більшість непальців хочуть, щоб тіла їхніх померлих родичів були кремовані за релігійними ритуалами.

"Ми маємо інформацію, що п’ятеро наших громадян, які воювали на боці росіян, перебувають у полоні в Україні. Ми просимо російську сторону виступити з ініціативами для їх звільнення" , – сказав Сауд.

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їздити в Росію чи Україну для роботи.