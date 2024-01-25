ОВА: Росіяни били по Дніпропетровщині з важкої артилерії

Російські війська у четвер обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь, випустили більш ніж 10 снарядів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні ранок був гучним для Марганецької громади, що на Нікопольщині. А вже пообіді прилітало у райцентр. Окупанти гатили з важкої артилерії. Загалом випустили більш ніж десяток снарядів".

Пошкоджено 6 приватних будинків. Побиті лінія електропередач і газогін. Минулося без втрат. Немає й поранених.