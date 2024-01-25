Стефанішина: Уряд працює над візитом Орбана до України

Україна працює над організацією візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який стане першим за останні майже п’ятнадцять років, повідомляє Європейська правда.

Це в коментарі агентству Reuters підтвердила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Під час брифінгу в Брюсселі 25 січня Стефанішина прокоментувала майбутню зустріч голів МЗС України та Угорщини в Ужгороді, заявивши, що вона буде "пов’язана з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Орбана в Україну".

На прохання "Радіо Свобода" уточнити, чи саме Орбан має приїхати до Києва, чи Володимир Зеленський – до Будапешта, віцепрем'єрка прямо не відповіла, але наголосила, що для неї "принципово побачити" прем’єра Угорщини в Києві.

У коментарі Reuters Стефанішина підтвердила, що йдеться саме про підготовку візиту Орбана в Україну. Агентство не наводить цитати урядовиці.

Як відомо, зустріч очільників МЗС України та Угорщини запланована на 29 січня в Ужгороді і має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Перед цим Зеленський та Орбан коротко перетнулися в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.