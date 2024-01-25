Ексдепутати від ОПЗЖ отримали підозри у викрадення суден торгівельного флоту

Колишнім депутатам Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ оголошено про підозру у викраденні 32 суден державної компанії "Українське Дунайське пароплавство", повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн. Злочинну схему організували двоє колишніх депутатів від ОПЗЖ та ексочільник судноплавної компанії.

В 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден. Однак, зловмисники вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію.

Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу. Там їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які потім фігуранти використовували у власних комерційних цілях. Зокрема, на території України, але під іншою реєстрацією.

Правоохоронці встановили місцезнаходження всіх викрадених суден та заарештували їх. Еспертиза підтвердила, що заарештовані баржі виготовлені з комплектуючих плавзасобів державного підприємства.

Отже, трьом організаторам оборудки і трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу:

▪️ ⁠ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах);

▪️ ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном з використанням службового становища, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах);

▪️ ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Арештоване майно передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).