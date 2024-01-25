У Силах оборони попередили про загрозу ракетного удару з Чорного моря

Російська Федерація протягом тривалого часу тримає в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні різну кількість ракетоносіїв, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телмарафону.

"Наразі бачимо, що активність ракетоносіїв залишається також досить високою. Три ракетоносії перебувають на бойовому чергуванні, один надводний і два підводних. Загальний залп калібрів складається до 16 одиниць. Така конфігурація ракетоносіїв тримається вже досить довгий час. Ворог не виводив на початку року ракетоносії майже, але потім, попри шторм, вивів і зафіксував. Зараз проводить ротацію, поповнення і зменшення, але не прибирає ракетоносії з бойового чергування " , - розповіла Гуменюк.

За її словами, така тактика може свідчити як про підготовку росіян до майбутнього удару "Калібрами", так і використовуватись ворогом з метою розосередити увагу українських сил ППО.

"Це може свідчити і про підготовку до майбутнього удару із застосуванням ракет морського базування, а також може бути спрямовано і на розосередження зусиль нашої протиповітряної оборони під час повітряних атак, з використанням ракет саме повітряного базування або застосуванням балістики. Це те, що ворог останнім часом тримає в пріоритеті. Морські ракетоносії, перебуваючи на чергуванні, все ж таки перебирають на себе певну частину уваги ППО" ,- заявила вона.

Нічна атака "Шахедів" 25 січня

Російські терористи вночі 25 січня запустили дві хвилі дронів-камікадзе Shahed на південь України. Основний удар був зосереджений на Одесу. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та складське приміщення, шестеро людей отримали поранення.

Силам протиповітряної оборони вдалось збити 11 дронів-камікадзе: 10 в Одеській області та один - у Миколаївській.