Держдеп: Українці відчують наслідки, якщо США не продовжать допомогу

У США немає іншого джерела для фінансування допомоги Україні, окрім як пакет допомоги, за який має проголосувати Конгрес. Якщо за допомогу не проголосують, український народ відчує негативні наслідки.﻿﻿ Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу, повідомляє Українська правда.

Пател зазначив, що "тут немає чарівного горщика грошей", тому доводиться очікувати та сподіватися, що Конгрес зможе діяти якнайшвидше та оперативно.

Як тільки буде проголосовано за додаткове фінансування для України, США зможуть продовжувати виконувати зобов’язання щодо підтримки українських партнерів у всіх сферах, включно із безпековою, економічною та гуманітарною підтримкою.