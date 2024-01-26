Україна в ООН: Військово-транспортні літаки РФ є легітимною ціллю для ЗСУ

Україна не була поінформована про перевезення своїх військовополонених на літаку Іл-76, що зазнав катастрофи у Бєлгородській області. Якщо факт підтвердиться, це буде свідчити про перше використання Росією людей як живого щита для прикриття транспортування боєкомплекту, яким б'ють по українських містах.﻿ Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин, на засіданні Ради Безпеки ООН 25 січня, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Вона нагадала, що за останній тиждень Росія посилила ракетні удари по території Харківської області, наслідком чого стали масові жертви і поранені серед цивільних людей.

Гайовишин пов'язала ці атаки зі збільшенням кількості військово-транспортних літаків, зокрема Іл-76, які останнім часом прямують до аеродрому Бєлгорода.

"З огляду на ситуацію, Збройні Сили України й надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки, а також контролю повітряного простору для ліквідації терористичної загрози, зокрема на напрямку Бєлгород – Харків. Нагадаю, що за законами ведення війни, військово-транспортні літаки збройних сил Російської Федерації є легітимною військовою ціллю" , - сказала вона.

Постійна представниця України при ООН також нагадала, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Україною та Росією, але цього не сталося. За її словами, українська сторона виконала свої зобов'язання - російські військовополонені були своєчасно доставлені в узгоджене місце та у безпеці очікували на обмін.

"Росія мала гарантувати такий самий рівень безпеки полонених військовослужбовців України. Водночас українська сторона не була поінформована про необхідність дотримання безпеки повітряного простору поблизу Бєлгорода у визначений період, як це неодноразово робилося в минулому" , - зазначила Гайовишин.

Вона також зазначила, що Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та способи перевезення полонених. І зазначила, що це вже може свідчити про умисні дії Росії на створення загрози життя і безпеки полонених.