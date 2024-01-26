Курс валют НБУ на 26 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 26 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 25 січня зріс до рівня 37.58 за 1 долар.

Євро подорожчав на 3 коп. до 40.92 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 2 коп. до 4.21 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 47.82 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 43,43 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 9:35 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 25 січня 2024 року.