США непокояться через можливу "смертоносну акцію" Північної Кореї – NYT

У США непокояться через те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин у найближчі місяці може здійснити якусь "смертоносну акцію" проти Південної Кореї. Про це пише The New York Times з посиланням на неназваних американських посадовців, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовників видання, нещодавня більш жорстка риторика Кім Чен Ина є частиною серії провокацій і це слід сприймати серйозно.

Хоча американські офіційні особи не бачать безпосереднього ризику повномасштабної війни на Корейському півострові, Кім може, наприклад, завдати ударів з артилерії по позиціях Південної Кореї, як це було у 2010 році. Тоді загинули військові з обох сторін, а також цивільні особи на Півдні, але обидві військові незабаром припинили вогонь.

Більш агресивна позиція Кіма стала очевидною після серії запусків крилатих ракет, випробування нового озброєння, а також відмови від ідеї мирного возз’єднання з Південною Кореєю.

Крім того, як додають американські посадовці, Кім Чен Ина "надихає" поглиблення співпраці з Росією.

Водночас американські відомства поки не бачать ознак того, що КНДР готується до великої війни, зокрема через рішення передати РФ артилерійські боєприпаси і балістичні ракети.

За словами одного з посадовців, лідер, який планує велику військову операцію, накопичував би запаси ракет і артилерійських снарядів.

ЗМІ раніше повідомляли, що європейські та американські посадовці непокояться через можливе зростання постачання Росії північнокорейських ракет та боєприпасів.

Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві артилерійські снаряди й балістичні ракети, які вже застосовувались для ударів по українських містах.