Пентагон закликає Конгрес схвалити допомогу Україні як публічно, так і приватно

У Пентагоні нагадали, що США не можуть надавати допомогу Україні з грудня, тому відомство продовжить закликати Конгрес схвалити відповідний запит як публічно, так і приватно. Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Європейська правда.

Вона згадала про допомогу Україні у контексті поглиблення відносин між Росією і КНДР.

"Продовження фінансування, продовження підтримки з боку цих країн продовжує цю війну. Це те, що нас турбує, і саме тому ми взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну, але ми не можемо цього робити без ухвалення додаткового запиту" , – зазначила Сінгх.

Вона нагадала, що США надали Україні останній пакет допомоги у грудні 2023 року.

"Тому ми продовжуватимемо закликати Конгрес, як публічно, так і під час приватних зустрічей, ухвалити додатковий запит" , – сказала речниця Пентагону.

Вона підкреслила, що якщо США не зможуть підтримувати Україну, це викличе занепокоєння.

"І я думаю, що члени Конгресу з обох партій розуміють, який вплив це може мати" , – додала Сінгх.

Раніше в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.

За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.