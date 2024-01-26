США готові посилювати санкції проти Лукашенка за репресії в Білорусі

У США мають намір посилювати санкції, а також вживати інших заходів проти режиму Александра Лукашенка в Білорусі. Про це йдеться в заяві речника Держдепу США Метью Міллера, повідомляє Європейська правда.

Відповідна заява з’явилась на тлі нещодавніх рейдів у Білорусі, спрямованих проти родичів політичних в'язнів і колишніх політв'язнів країни.

Міллер наголосив, що США засуджують ці затримання, ширші утиски прав людини в країні, а також спроби зірвати демократичні прагнення народу Білорусі.

"Ми будемо продовжувати вимагати від режиму відповідальності за допомогою санкцій та інших засобів за його жорсткі внутрішні репресії, а також за його постійну підтримку агресивної війни Росії проти України" , – підкреслив речник Держдепу.

Білоруський КДБ 23 січня провів масові рейди проти колишніх політв'язнів і родичів теперішніх політичних бранців. Наступного дня рейди продовжувались.

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