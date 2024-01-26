Окупанти вдарили по Херсону ракетами з С-300: пошкоджено будівлі

Російська армія в ніч на 26 січня атакувала Херсон. Окупанти випустили по місту ракети з зенітного комплексу С-300. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За його словами, окупанти цієї ночі завдали два ракетні удари. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру.

Через ракетний удар у власній оселі поранення отримала 54-річна жителька Херсона. У неї поранення ноги та вибухова травма. Медики надали їй допомогу на місці.