У Байдена не будуть відмовлятися від угоди з республіканцями попри Трампа – ЗМІ

У Білому домі не мають наміру відступати від переговорів щодо домовленості про захист південного кордону США, від якого залежить фінансування України, попри спроби Дональда Трампа втрутитись. Про це пише Politico, повідомляє Європейська правда.

Напередодні американські офіційні особи заявили, що адміністрація президента США продовжує працювати і закликає представників Республіканської партії робити те саме.

"Це президент (Джо Байден. – Ред.), який знає, що нам потрібні дії, і сумлінно працює над тим, щоб це сталося. І ми не бачимо жодних причин для того, щоб політика стала на заваді" , – заявила журналістам на борту літака Air Force One заступниця речниці Білого дому Олівія Далтон.

Тим часом у Конгресі учасники переговорів намагались врятувати їх після того, як лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконел натякнув, що схиляється перед бажанням Трампа зірвати угоду щодо кордону.

Наступного дня Макконнелл пояснив, що він все ще підтримує продовження фінансування безпеки кордону, пов'язаного з Україною, хоча він та інші провідні республіканці не змогли повністю спростувати чутки про те, що угода під загрозою.

Пізно ввечері в четвер Дональд Трамп опублікував заяву, в якій сказав, що країні "краще не укладати угоду", якщо вона не буде "ідеальною", і назвав нинішні зусилля Сенату "безглуздими".

У відповідь демократи звинуватили Трампа у спробі заморозити кризу на кордоні заради політичної вигоди на виборах.

Водночас Білий дім не поспішає критикувати експрезидента, оскільки урядовці відчувають, що будь-яка політична реакція з їхнього боку буде використана республіканцями для того, щоб знищити будь-яку можливість укласти угоду, що ще лишається.

"Ми вважаємо, що на кордоні потрібно діяти. Що нам потрібно об'єднати зусилля для досягнення компромісу на основі здорового глузду щодо прикордонних заходів, прикордонної політики і прикордонних ресурсів. І ми все ще сподіваємося, що це може статися" , – сказала Далтон.

За даними анонімних співрозмовників видання, помічники Джо Байдена розуміють, що схвалена Сенатом угода, найімовірніше, не пройде у Палаті представників.

Вони зосередилися на тому, щоб провести угоду через Сенат, яка, на їхню думку, продемонструє здатність Байдена досягати двопартійної згоди і його прагнення вирішити проблему кордонів. Після цього команда президента планує звинуватити республіканців Палати представників у зволіканні.

"Вони хочуть отримати угоду від Сенату, хоча знають, що вона мертва, щоб мати змогу вступити у суперечку з республіканцями в Палаті представників" , – сказав один зі співрозмовників видання.

Переговори щодо законопроєктів для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні США тривають з жовтня минулого року.