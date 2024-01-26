В Україні дозволили перебувати в укритті з домашніми тваринами

В Україні вже дозволено перебувати в укриттях із домашніми тваринами.﻿ Про це йдеться у наказі міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка №18 від 10 січня 2024 року, опублікованому у Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів, повідомляє Укрінформ.

"Особи, які прибувають до об'єктів фонду захисних споруд з домашніми тваринами, розміщуються в окремих приміщеннях або відокремлених місцях", - зазначається у повідомленні.

При цьому зауважується, що власник домашньої тварини або особа, яка її супроводжує, має забезпечувати: постійний нагляд за домашніми тваринами; необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини; безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною; безпеку супроводжуваної домашньої тварини.

Ця особа також має забезпечувати дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил; наявність повідка для домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я людини, а також намордника на собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід собак, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року № 1164.