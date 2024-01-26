Єрмак та Салліван обговорили розблокування допомоги Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів чергові телефонні переговори з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили ухвалення Конгресом США рішення щодо України, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Під час переговорів Єрмак відзначив важливість зустрічей української та американської сторони, які відбулися в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму. Зокрема, мова йшла про четверту зустріч радників щодо реалізації Формули миру України та підготовку до Глобального саміту миру.

Єрмак та Салліван також обговорили ситуацію на фронті та нещодавні ракетні удари Росії.

Окрему увагу сторони приділили питанню ухвалення Конгресом США рішень, що стосуються продовження фінансування допомоги Україні.