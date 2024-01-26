Держдеп: Стратегічна мета США – перемога України у війні

У США вірять, що до кінця 2024 року Україна стане сильнішою і матиме кращі позиції для визначення свого майбутнього. А її майбутнє – це американська допомога для перемоги. Таку заяву зробив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, повідомляє Голос Америки.

"Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета" , – сказав О’Браєн під час виступу в аналітичному центрі German Marshall Fund.

Досягти цього, за його словами, можна буде завдяки все ще очікуваній подальшій фінансовій допомозі США і завдяки європейським зобов’язанням. Зокрема, посадовець покладає надії на ухвалення рішення ЄС про виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.