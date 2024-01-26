У Кремлі спростували інформацію про "згоду" на членство України в НАТО

Кремль спростовує інформацію, що Росія готова погодитись на вступ України до НАТО﻿ Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Ділова столиця.

"Ні, це неправильне повідомлення, воно абсолютно не відповідає дійсності" , — заявив Пєсков, відповідаючи на відповідне питання.

Нагадаємо, за даними американського видання Bloomberg, Путін неофіційними каналами посилає США сигнали, що відкритий до обговорення майбутніх заходів безпеки для України.

При цьому він глава Кремля нібито готовий розглянути відмову від вимоги нейтрального статусу України та невступу Києва до НАТО, але наполягатиме на визнанні контролю над територіями, які вже окуповані армією РФ.