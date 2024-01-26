У ХАМАСі заявили про понад 26 тисяч загиблих у Газі

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує угруповання ХАМАС, повідомляє, що з початку війни з Ізраїлем в анклаві було вбито 26 083 людини, ще 64 487 людей отримали поранення, повідомляє Укрінформ.

У міністерстві додали, що минулої доби в Газі загинули 183 людини.

Зазначається, що ці цифри включають близько 10 000 бойовиків ХАМАС, які, за словами військових Ізраїлю, були вбиті під час боїв у секторі, а також цивільних осіб, убитих палестинськими ракетами.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС вторгся до Ізраїлю, почав вбивати та викрадати як військових, так і цивільних. Ізраїль відповів обстрілами місць базування терористів у секторі Гази.

Семиденна перерва у бойових діях привела до звільнення близько 100 заручників, утримуваних ХАМАС, в обмін на звільнення 240 палестинських в'язнів в Ізраїлі, а також полегшила доступ гуманітарної допомоги до сектору Гази.

Армія Ізраїлю відновила бойові дії після порушення угрупованням ХАМАС угоди про припинення вогню.