Переговори про допомогу Україні у Сенаті США під загрозою – ЗМІ

Двопартійні переговори в Сенаті США щодо угоди про безпеку кордонів, від якої залежить подальша допомога Україні, опинилися під загрозою.﻿ Про це повідомляє The Guardian, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Ми перебуваємо в критичному моменті, і ми повинні докласти всіх зусиль, щоб зробити це (ухвали рішення - ред.). І якщо ми не зможемо цього зробити, тоді ми перейдемо до плану Б. Принаймні наразі все ще робляться спроби досягти рішення, яке б задовольнило багатьох республіканців" , - розповів журналістам другий республіканець у Палаті представників сенатор Джон Тун.

Зазначається, що нездатність укласти угоду матиме глобальні наслідки. Як попереджає Пентагон, українські солдати на фронті ризикують залишитися без боєприпасів.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що "майбутнє війни в Україні" і "безпека нашої західної демократії" залежать від того, чи досягне Конгрес угоди.

За інформацією ЗМІ, лідер меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл сказав республіканцям на приватній зустрічі, що "час і політична воля для ухвалення двопартійної угоди про кордон закінчуються, а республіканці не повинні підривати наміри Трампа зосередити свою кампанію в Білому домі на питаннях імміграції".

Водночас Макконнелл підкреслив свою прихильність до угоди про кордон і допомоги Україні під час республіканського обіду в четвер, 25 січня.