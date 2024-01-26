РФ не погоджується на міжнародне розслідування падіння Іл-76 – ГУР

Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

Юсов нагадав, що на засіданні Ради безпеки ООН заступниця генсека цієї організації заявила, що Організація Об’єднаних Націй не може встановити, чи були на борту російського військово-транспортного літака Іл-76 українські військовополонені.

Розмарі Дікарло сказала, що ООН не в змозі перевірити повідомлення української та російської сторін з приводу вантажу Іл-76, щоб встановити обставини падіння літака.

"Держава-агресор не надала очевидних доказів, які б підтверджували їхню версію подій. Натомість ми можемо повторити й констатувати, що йдеться про військовий літак, який був задіяний у перевезенні російської зброї і ворожого особвого складу неодноразово. І Росія не повідомляла Україні, що цим літаком будуть транспортуватися українські військовополонені.

Що стосується конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії логічна й обґрунтована. Щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчити великі рештки цього літака, "чорні скриньки" і уважно обстежити місце авіатрощі. Наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії" , – сказав він.

Юсов зазначив, що 24 січня мав бути один із найбільших і "ювілейний 50-й" обмін полоненими, але він не відбувся.

Він додав, що це не перша спроба РФ використовувати тему військовополонених у провокативних цілях, але Україна продовжить роботу для повернення своїх захисників та захисниць, а також цивільних із російського полону.