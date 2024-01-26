НАТО та ЄС мають надавати більше допомоги Україні – Столтенберг

Союзникам по НАТО та ЄС потрібно активізуватися перед другою річницею вторгнення РФ в Україну і надати більше фінансування Україні.﻿ Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відповідну заяву Столтенберг зробив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем. Він подякував Чорногорії за підтримку України, в тому числі через комплексний пакет допомоги НАТО.

"Усі політичні лідери повинні працювати над збереженням єдності. Це вкрай важливо для стабільності країни та регіону" , - сказав генсек Альянсу.

Він наголосив, що війна Росії проти України наближається до двох років. Столтенберг додав, що союзники України повинні активізуватися.

"Але союзники по НАТО та Європейському союзу повинні активізуватись і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час" , - заявив Столтенберг.

На думку генсека, якщо російський диктатор Володимир Путін переможе в Україні, є реальний ризик, що він знову застосує силу.