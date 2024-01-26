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"Укрпошта" та система "Шлях" відновили роботу після хакерської атаки

"Укрпошта" та система "Шлях" відновили роботу після хакерської атаки
Фото: Unsplash

Датацентр "Парковий" повернув усю мережеву інфраструктуру в режим штатної та безпечної роботи після вчорашньої хакерської атаки, повідомляє ЛігаБізнес.

"Після виявлення, докладного вивчення й локалізації загрози ми повернули всю мережеву інфраструктуру в режим штатної та безпечної роботи. Клієнти з приватною хмарною інфраструктурою вже мають доступ до даних. Наразі триває активна фаза відновлення частини пошкодженої інфраструктури з резервних копій. Доступ до цих даних ми забезпечимо поетапно протягом 48 годин", – йдеться в повідомленні.

У Державній службі з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) вже повідомили про відновлення роботи сайту відомства та системи "Шлях" після технічного збою.

"До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Система "Шлях" та сайт Укртрансбезпеки працюють у штатному режимі", – йдеться в повідомленні.

Також про відновлення роботи сервісів проінформувала Укрпошта. Про це поштовий оператор повідомив у коментарях у Facebook своїм клієнтам.

Сайт державного російськомовного телеканалу FreeДом також відновив роботу.

Нафтогаз, який також постраждав від хакерської атаки, на момент публікації новини не повідомляв про відновлення роботи сервісів.

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