Міноборони Франції про "загибель найманців у Харкові: скоординована дезінформація

Міністерство оборони Франції після публікації російських фейків про нібито загибель "французьких найманців" внаслідок удару по Харкову заявило, що йдеться про скоординовану дезінформацію, повідомляє Європейська правда.

У міністерстві зазначили, що Росія вже давно вдається до дезінформації проти Франції, а після останніх запевнень Парижа у тому, що підтримка України триватиме, ця хвиля посилилася.

"Відповідні державні служби виявили та відстежують скоординовану діяльність Росії, у тому числі з використанням проросійських інформаційних мереж та держЗМІ, як "Спутнік", RT, РИА Новости, щоб ретранслювати і збільшувати охоплення цією неправдивою інформацією" , – заявили у міністерстві.

Причиною реакції Парижа стала, зокрема, заява Москви 17 січня про те, що внаслідок ракетного удару по Харкову нібито поцілили у місце тимчасового розташування "французьких найманців", з яких нібито 60 загинули і 20 отримали поранення, після чого у російських Телеграм-каналах почали поширювати нібито списки загиблих.

Після того заявили, що Росія буцімто знищила передану Україні франко-італійську систему SAMP-T.

У Міноборони Франції зазначили, що деякі з цих "списків загиблих найманців" поширювали ще у перші тижні повномасштабної війни.

"Жодне з цих повідомлень не підтверджене Францією… Проти Франції вчергове розгорнули кампанію грубої російської дезінформації. На відміну від деяких інших, Франція не використовує найманців" , – заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню.

"У зв’язку з посиленням французької військової допомоги Україні ми очікуємо, що ця російська діяльність продовжиться. Ми її засуджуємо і посилюємо зі свого боку відстеження таких маніпуляцій" , – додав він.

У коментарі AFP один з поінформованих дипломатів сказав, що хоча до українського Інтернаціонального легіону справді долучилися багато іноземців-добровольців, і деякі французи у списку, поширюваному росіянами, скоріш за все є членами легіону, багато інших імен явно неправдиві.

Додатковим елементом атаки на Францію у цих заявах Москви є те, що французьке законодавство передбачає кримінальну відповідальність за найманство для ведення бойових дій – 5 років позбавлення волі та 75 тисяч євро штрафу.