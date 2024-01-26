Падіння Іл-76 у Росії: омбудсмен звернувся до Червоного Хреста

Про перевезення військовополонених літаком Іл-76 Росія повинна була повідомити Міжнародний комітет Червоного Хреста – щоб з’ясувати, чи зробила вона це, Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець офіційно звернувся до МКЧХ із запитом, повідомляє Радіо Свобода.

Посадовець висловив сумнів, що російська сторона передала таке попередження.

"Момент юридичний, що коли проводиться транспортування, переміщення військовополонених, зміна їх місця утримання, вони зобов’язані інформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я тому і звернувся офіційно, хочу отримати офіційну відповідь від МКЧХ, що Російська Федерація повідомляла про те, що вони будуть перевозити в той чи інший спосіб українських військовополонених в цей день. Я на 99 відсотків переконаний, що нікого вони не інформували, бо вони ніколи це не роблять, як і порушують інші норми Женевської конвенції" , – каже Лубінець.

Омбудсмен також зазначив, що українська сторона досі так і не отримала офіційних списків полонених, які, як стверджує російська сторона, нібито загинули на борту літака. А в тому переліку, який опублікувала головна редакторка російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, є багато неточностей.

"Жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив жодної інформації, не надав жодного прізвища. І ці списки спеціально, на мій погляд, були вкинуті через інформаційні канали пропагандистів Російської Федерації. Тому юридично в нас ніяких списків немає. Щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує Російська Федерація, ми встановили, що там є дуже багато неспівпадінь і неточностей" , – додав він.

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