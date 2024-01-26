Hyundai завершила продаж автозаводу в Росії

Російська компанія "Арт-Фінанс" завершила угоду щодо купівлі всіх російських активів південнокорейського виробника Hyundai, повідомляє Економічна правда.

В угоду зокрема увійшло петербурзьке підприємство ТОВ "Хенде Мотор Мануфактурінг Рус".

Компанія "Арт-Фінанс" на чолі з колишнім президентом дилерського холдингу "Авілон" була зареєстрована у Москві у лютому 2023 року. У травні того ж року компанія викупила російські активи Volkswagen, зокрема підприємство у Калузі.

Про покупку "Арт-Фінансом" російського заводу Hyundai стало відомо наприкінці 2023 року. Угоду погодила рада директорів Volkswagen. Петербурзький завод Hyundai відновив роботу після двох років простою 9 січня цього року. На підприємстві працює 800 осіб.

Нагадаємо, у грудні корейський автовиробник Hyundai Motor Company затвердив план продажу свого російського заводу, на якому на початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія виробляла 200 тис автомобілів на рік.