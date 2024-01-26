Очільник МЗС Данії приїхав в Україну: вночі спускався в укриття

В Україні перебуває з візитом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє Європейська правда.

"Сьогодні я четвертий раз в Україні у ролі глави МЗС Данії. Відпочити не дуже вдалося, тому що серед ночі була повітряна тривога і нам довелось спуститися в укриття у готелі" , – розповів він у своєму Instagram, додавши також відео, як вони спускаються туди.

Міністр додав, що у них було комфортне укриття, але у багатьох українців, які постійно живуть серед повітряних тривог, таких умов немає.

У якому місті ночував Расмуссен, невідомо. Повітряні сили протягом ночі попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння на частині території України.

Інших офіційних повідомлень про його візит поки немає.